2022經濟自由度排名台灣續居全球第6 分數創歷年最高

美國智庫傳統基金會發布《2022 經濟自由度指數》，國發會今 (15) 日指出，台灣在全球 184 個經濟體中排名第 6 名，與去年持平，平均總得分為 80.1，較去年增加 1.5 分，創下歷年最佳得分成績，也首次挺進經濟自由國家之列。

國發會表示，經濟自由度指數是由 4 大面向，包含法律制度、政府規模、監管效率及市場開放，以及 12 項指標，包含財產權、司法效能、廉能政府、租稅負擔、政府支出、財政健全、經商自由、勞動自由、貨幣自由、貿易自由、投資自由及金融自由等進行評比。

國發會進一步指出，台灣今年在 12 項評比指標中，共有 4 項指標得分進步，其中以司法效能增加 21.3 分，達 94.2 分最多，投資自由也增加 10 分達 70 分居次，勞動自由、貨幣自由則各增加 8.3 分、1.8 分，各達 68.7 分、86.1 分。

分析司法效能指標得分增加主因，國發會表示，司法院推動司法 E 化，建置科技法庭等措施，且因應疫情法院正常運作，制定施行傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例、建置商業法院審理重大商業紛爭等，均獲得今年經濟自由度指數評比肯定。

台灣今年總得分也首次跨過經濟自由國家總得分須達 80 分的門檻，達 80.1 分，並續居全球第六，僅次於新加坡、瑞士、愛爾蘭、盧森堡、紐西蘭，亞太地區則排名第三，優於韓國、日本、馬來西亞、泰國、中國等地。

展望未來，國發會表示，相關部會將延續推動經濟自由化動能、企圖心，預期明年《2023 經濟自由度指數》可望持續推進排名。