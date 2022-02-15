高端新冠疫苗巴國三期解盲達標股價直奔漲停 大股東同步大漲8%

高端 (6547-TW) 新冠疫苗在巴拉圭執行的三期臨床試驗，期中分析解盲數據達標，同步取得巴拉圭緊急使用授權 (EUA)，激勵今 (15) 日股價跳空漲停 265 元，委買逾 4000 張。不只高端直奔漲停鎖住，大股東基亞 (3176-TW)、云辰 (2390-TW) 母以子貴早盤一度觸及漲停，盤中也大漲超過 8%。

負責生產疫苗原液的台康生 (6589-TW) 也勁揚 5%，相關概念股東洋 (4105-TW)、台耀 (4746-TW) 表現不俗。

高端新冠疫苗在巴拉圭進行的第三期臨床試驗，據數據顯示，其疫苗安全耐受性良好，中和抗體效價達對照組 AZ 疫苗的 3.7 倍，通過試驗設定的優越性基準 (superiority)，此外，中和抗體效價倍數比值與台灣數據一致，顯示中南美洲人種免疫生成性無差異性。

除了巴拉圭三期試驗外，高端新冠疫苗也已獲選為 WHO 團結試驗疫苗 (Solidarity Trial Vaccines)，在菲律賓、哥倫比亞以及馬利共和國進行傳統安慰劑對照的疫苗有效性第三期臨床試驗，此外，高端新冠疫苗也取得國際組織流行病預防創新聯盟 (CEPI) 贊助，執行高端疫苗與 mRNA 疫苗、腺病毒載體疫苗的第三針追加免疫混打試驗。

高端後續將匯總巴拉圭三期試驗期中數據，提供國際藥政法規主管機關評估，以加速國際認證與市場布局，未來將以 WHO 團結試驗疫苗數據及 CEPI 混打試驗數據，協助全球防疫與疫苗供應。

根據 Our World in Data 統計，疫苗全球總施打劑量已超過 104 億劑，其中，已有 62.3% 人口完成至少一針新冠疫苗接種，54.4% 人口完成兩針疫苗基礎劑免疫，15.1% 人口接受第三針追加免疫，不過單以基礎免疫以及第三針追加免疫需求來看，WHO 評估全球仍有超過百億劑新冠疫苗的需求缺口。

高端表示，目前除了已開發國家大規模施打第三針疫苗外，以色列開始對高齡族群與高風險族群進行第四針疫苗接種，歐美部分國家也在進行第四劑疫苗的施打評估，預期全球新冠疫苗短缺與供應不均的狀況，短期內可能尚無法緩解。