外資敲進航空雙雄 近2日狂砍面板雙虎超過14萬張

台股今 (15) 日一度站回萬八，但尾盤賣壓出籠，下跌 45 點，收 17951 點，10 日線得而復失。外資大舉敲進航空雙雄，大買超過 4.7 萬張，但持續出脫面板雙虎，近 2 日狂砍超過 14 萬張。

三大法人方面，外資今天持續賣超 162.21 億元，投信買超 19.85 億元，連 11 買，自營商持續賣超 39.96 億元，三大法人共賣超 182.32 億元。

期貨方面，外資增持多單 23195 口，空單未平倉口數降至 16391 口；投信增持空單 208 口，空單未平倉口數降至 1508 口；自營商增持多單 19424 口，多單未平倉口數增至 14206 口。

外資今日大舉敲進航空雙雄，大買長榮航 2.5 萬張、華航 2.2 萬張，航運股慧洋 - KY、裕民、四維航也獲敲進超過 1500 張，其他傳產股方面，外資買超大同 4721 張，和益、大成鋼分別超過 2000 張；電子股華邦電超過 6000 張、欣興超過 3000 張。

外資今日大賣電子股與金融股，面板三虎遭狂砍，大賣群創 5.1 萬張、友達 2.6 萬張、彩晶 3698 張，富采 1 萬張，緯創 8751 張，聯電及台積電均超過 7800 張，力積電也超過 6900 張。

金融股也是外資提款重災區，賣超開發金 1.8 萬張、新光金 1.5 萬張、中信金 1.4 萬張、元大金 1.2 萬張，永豐金、富邦金、台新金、臺企銀均超過 6000 張。

法人指出，市場持續高度關注美國升息與國際地緣政治風險，預期台股短線將維持區間震盪，可留意季線是否有撐。