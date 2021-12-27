涵蓋範圍更廣 集保App連結銀行新增四銀行

集保結算所今 (27) 日宣布，集保 e 手掌握 App「連結銀行」新增台北富邦銀行、永豐銀行、玉山銀行與永豐銀行等 4 家合作銀行，累計合作已達 11 家，不僅滿足投資人對於資產整合的期待，也呼應主管機關普惠金融的政策方向。

集保結算所響應開放銀行政策，在今年 4 月推出「集保 e 手掌握 App」的連結銀行功能，透過 Open API 連結合作銀行，整合證券、基金及銀行資產管理，目前合作銀行包括合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華、兆豐銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行以及中國信託等 11 家銀行。

集保結算所指出，用戶可在完成銀行端的身分驗證及選擇授權範圍後，在集保 e 手掌握 App 中一鍵即時查詢多家銀行的帳戶餘額以及交易明細，讓用戶感到十分便利及肯定。

集保結算所業務部經理許傳昌表示，目前集保 e 手掌握 App 已有將近 300 萬用戶可以使用「連結銀行」服務，平均每月由用戶向合作銀行發送近 50 萬次 API 進行資料查詢，也持續和多家銀行安排後續上線事宜，擴大合作銀行的範圍

集保 e 手掌握 App 上線 4 年多，從最初的單純證券存摺擴增為跨資產、跨帳戶的多元資產整合平台。

