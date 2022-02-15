〈鴻海智慧醫療布局〉攜手工研院及臺醫光電 三方合作搶攻遠距醫療

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日與工研院、臺醫光電簽訂「智慧醫療器材開發與智慧醫療場域推動」合作意向書，三方將在「智慧醫療器材開發」與「智慧醫療場域」深入合作，共同打造「遠距照護即時監測整合平台」。

工研院補充，鴻海藉由長年在資通訊產品的開發實力，延伸到醫療裝置產業的智慧升級，和數位健康雲的建構；臺醫光電擁有「非侵入式血糖監測」及「穿戴式心跳血氧監測」優勢技術；工研院則扮演以研發能量支持並扮演整合推動角色。

三方也將藉由經濟部技術處成立的「TIBIC 生醫產業跨域整合實驗場域」(Taiwan Integrated Biomedical Industrial Center) 進行技術加值、整合、臨床前驗證，以加快產品上市，搶攻遠距醫療、居家照護商機。

據了解，TIBIC 由經濟部技術處推動，集結產學研醫與法人的科專成果與資源，提供現有醫材廠商以及 ICT 轉型醫療廠商，在醫材開發過程所需的驗證場域、關鍵法規報告，以及醫師臨床建議及回饋意見，加速業者取證、縮短產品上市時間。

而 TIBIC 自 2020 年 11 月開幕後迄今已有 17 家業者加入，當中也不乏資通訊及醫療器材大廠、醫療機構等單位，未來將透過 TIBIC 完善新興生醫產業聚落、智慧醫療及精準健康照護生態系。