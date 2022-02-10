〈鴻海新春開工〉擴大投資因應升息及通膨 重點聚焦五大國

面對全球通膨、升息等問題，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，去年已經訂定相關政策，會透過一系列投資計畫應對，重點包括美國、墨西哥、泰國、印尼、印度等地，除了電動車外，伺服器等資通訊 (ICT) 也會同步擴產。

劉揚偉表示，集團內有專門單位針對升息、匯率做相關預測跟應對，狀況都在預測之中，過去制定的對策也陸續展開，因此對營運的影響有限、在可控範圍內。

最新消息傳出，鴻海將在印尼投資 80 億美元，劉揚偉說明，鴻海是與印尼投資部、印尼電池公司、Indika 能源公司和 Gogoro 等共同投資，鴻海只是其中一部分；而五方上月才簽了合作備忘錄 (MOU)，預計 3 月會進一步簽約。

另外，劉揚偉也看好印度的潛在機會，他認為，當地市場有目共睹、非常龐大，要起來是指日可待，集團也在評估，目前整體國際情勢對印度有利，在印度投資也在加速進行中。

鴻海發言人巫俊毅補充，除了車用零組件外，資通訊產品也持續進行全球化佈局，如墨西哥除了車用零組件外，伺服器也會同步擴產，東南亞也會擴產伺服器等資通訊產品。

其餘國家投資進度及計畫方面，巫俊毅表示，鴻海買下的美國俄州廠第三季量產 Lordstown 的電動皮卡 Endurance；在泰國與泰國國家石油公司 (PTT) 合資的電動車工廠今年開工、1 年半到 2 年量產，時間點將落在 2024 年上半年；電動巴士 3 月也將在台灣上市。