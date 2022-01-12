富邦金獲The Asset ESG最高榮譽「玉璽獎」

富邦金控 (2881-TW) 深耕永續經營，表現再受國際肯定！國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》日前公布 The Asset ESG Corporate Awards 2021 獲獎名單，富邦金控自 2011 年起連續 10 年榮獲最佳 ESG 企業白金獎 (Excellence in ESG－Platinum Award)，今年更上層樓，首度榮獲 ESG(環境、社會、治理) 最高榮譽玉璽獎 (Jade Award)。

《The Asset》自 2020 年起新設立最高等級玉璽獎 (Jade Award)，以表彰 ESG 領域中的優秀企業，顯見富邦金控長期落實企業永續經營的理念與成果大受肯定。同時，富邦金控也以領先業界的員工照護表現，榮獲今年「最佳多元化與包容性獎」(Best Initiative in Diversity and Inclusion)，不僅是唯一獲獎金融業更是台灣唯一獲獎企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，今年適逢富邦集團六十週年，富邦金控全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，更著重低碳策略，提出「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃，為永續地球而努力。面對日益嚴峻的少子化議題，富邦金控也持續優化生育補助，致力打造幸福職場；員工是企業最重要的資產，在台灣疫情最嚴峻的時刻，富邦金控率企業之先設立富邦篩檢站，將員工照護放在首位，實踐正向關懷，成為企業防疫的領頭羊。

堅持永續的信念再受肯定 富邦金控始終以世界永續標準自我要求

呼應國際淨零排放趨勢，富邦金控運用品牌影響力，在金融面與非金融面，引領企業與大眾奔向淨零台灣。金融本業的奔向綠色行動，富邦金控身為台灣氣候金融領跑者，2021 年 6 月發布國內金融業第一本 TCFD(氣候變遷相關財務揭露) 報告書，且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於 50％的發電廠，並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準，積極導引資金至對社會、環境友善的產業，發揮資金的正向力量，創造永續價值。

非金融方面，富邦希望攜手社會大眾奔向綠色，以實際行動走入民眾日常提倡永續，不僅捐贈全台首輛電動捐血車，更進一步推動國內綠色賽事，整合贊助四大馬拉松資源，提出「跑 40 公里，富邦為你種一棵樹」的綠色倡議，邀請民眾、地方政府、路跑協會組織共同響應低碳生活，凝聚國內永續意識，讓每一步，都算「樹」！

關注少子化議題與員工身心健康 2021 年投入逾 1 億元致力打造幸福職場

富邦金控致力打造多元包容、全方位員工照護之職場環境，為提供同仁在生產、育兒實質的幫助，自 2021 年 6 月起全面提升生、育補助，包括優於法令的 10 週有薪產假、每胎新生兒補助 10 萬元、6 歲以下子女每年補助育兒津貼 1.5 萬元，同時，為鼓勵準爸爸共同分擔生育子女的辛勞，陪產假由 5 天增加為 7 天。2021 年共計補助逾 5,500 人，投入逾 1 億元。富邦金控會持續關注全球少子化議題，優化符合同仁需求之友善假別，樹立幸福之職場典範。

在疫情期間，富邦金控於 2021 年 6 月成立業界唯一之篩檢站，有助同仁即時掌握健康狀況，至年底共計篩檢逾 11,000 人次，同時，富邦金控提供所有同仁有薪防疫假、防疫照顧假、婚假及年休假遞延、配發家用快篩試劑、最高 5 萬之確診慰問金、員工團保「法定傳染病健康保險」等措施，讓有需求的同仁在疫情下能安心照顧家庭。富邦金控期許在疫情肆虐下與社會齊心防疫，用正向的力量照顧每個同仁、每個家庭，善盡社會責任，共同迎接疫情後的曙光。

富邦金控自去年下半年以來，持續囊括國內外各大永續領域獎項肯定，在國際四大永續評比中交出亮眼成績，既是肯定也是督促我們持續前進的動力：連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股；連續五年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，並在 MSCI ESG 評比中獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)，亦為台灣同產業之最佳表現；連續兩年榮獲 CDP 氣候變遷評比「A List」最高榮譽；在 Sustainalytics ESG 評比更位居全球保險產業前三名。展望未來，富邦金控必不忘初心，在追求永續發展的道路上戮力前行，以正向力量發揮企業當責，締造環境共好，成就永續可能。