沛星Appier Q3營益率轉正 二度上修全年營收目標

台灣第一獨角獸沛星互動科技 Appier(4180-JP) 今 (11) 日公布第三季財報，延續第二季動能，加上亞太、美國地區客戶需求提升，第三季營益率單季轉正，也看好第四季營運動能續強，二度上修全年財測目標，預期營收將從原估 117 億日圓再上修至 123 億日圓，增幅達 5%。

沛星截至今年 9 月 30 日的第二季營收達 32 億日圓，年增 50%，創下歷史新高，毛利率也維持上季 50% 水準，年增 4 個百分點，營益率則為 - 3%，較去年 - 14% 大幅收斂。

沛星表示，營收成長來自既有客戶營收規模持續擴大，加上新客戶挹注，統計第三季既有客戶比重達約 62%，新客戶則占 38%，單季新客戶也增加 73 個，季增約 7.7%，續創單季新高，客戶地區別則以東北亞最高達 64%，其次則是大中華區、東南亞各占 26%、7%，美國及其他則占 3%。

展望未來，沛星看好，數位需求提升，沛星將可望提供全球客戶 AI 解決方案、電商顧客洞察，進一步落實 AI 賦能的數位轉型策略，同時持續更新既有四大產品線 Cross、AIQUA、AIXON、ADEAL 等，並結合今年 5 月收購的全通路聊天機器人平台 BotBonnie，推動營運持續正向發展。