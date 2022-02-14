騰雲樂觀看今年營收有望創高 拚年底前申請上櫃

騰雲 (6870-TW) 今 (14) 日公布 1 月合併營收 0.38 億元，月增 13.7%，年增 14.9%，創同期新高，展望 2022 年，騰雲執行副總張婷婷表示，隨著新合作案陸續到位，樂觀看待今年營收有望創新高，目標年底前申請上櫃。

騰雲主要業務是與大型商場合作提供騰雲客、商、金流 OMO 解決方案，今年第一季海內外新增的指標項目有遠百竹北、新光三越 SKMPark，以及海外的三井馬來西亞。

張婷婷指出，今年合作客戶將在馬來西亞、印尼和越南等地推出新商場，有助貢獻營收。

騰雲董事長梁基文則指出，隨著海外合作商場陸續推出，海外營收占比勢必逐年提升，目前約 26%，目標 5 年後海外營收占比達 70%。

騰雲主要產品是從行銷端、營運端、支付端協助場域客戶進行數位優化和轉型，其 OMO 解決方案的組成，涵蓋 OMO 會員管理與行銷應用、線上線下運營管理與優化、雲端商務管理與電商平台暨官網 APP 建置、多元支付連接整合、前瞻數據分析、基礎系統整合雲端化等多面向的應用。

目前海內外大型地產開發商與商業場域業者，如永旺、三井、新光三越、遠東百貨、SOGO、愛買等皆採用騰雲的解決方案，並以 SaaS 收費模式逐漸提升騰雲的持續性收入。

以去年上半年度營收占比來看，一次性的建置服務占約 68%，持續性的軟體服務收入占約 32%，梁基文說，騰雲毛利率一向穩定在 65% 左右、淨利率則維持在 10-15%，今年力拚淨利率超過 15%。

除了既有的產品線規模化，騰雲也將積極發展 Web3 和元宇宙於新零售的相關客、商、金流 OMO 解決方案布建，目標 2023 年可規模化並貢獻營收。