外資轉賣、投信續買 土洋均青睞長榮航

台股今 (14) 日遭受俄烏可能開戰的不確定因素衝擊，開低走低摜破萬八關卡，終場以 17997.67 點作收，下跌 313.27 點，直接失守月線支撐，三大法人僅投信續買，為連 10 買，外資轉賣近 207 億元，呈現內外資對作情形，不過，外資和投信均同步買超長榮航最多。

三大法人今日合計在集中市場賣超 239.4 億元，其中，外資賣超 206.75 億元，終結連 3 買，自營商賣超 52.49 億元，為連 3 賣，僅投信買超 19.83 億元，呈現連 10 買。

觀察外資賣超前 10 大標的，依序有國泰智能電動車達 2 萬張、群創近 1.5 萬張，日月光投控近 1.4 萬張，聯電逾 1.2 萬張，國泰費城半導體、元大金均逾 1.1 萬張，彩晶 7000 餘張，中信電池及儲能、富邦元宇宙均超過 6000 張，華晶科也超過 5000 張。

若以金額來看，以日月光投控遭外資賣超 14.38 億元最多，其次為穩懋逾 9 億元，聯詠、瑞昱和聯電均超過 7 億元。

而外資買超 10 大標的中，以長榮航和臺企銀最多，均近 5 萬張，華航達 3.7 萬張，旺宏 2.2 萬張，中信金 1.4 萬張，中信中國高股息、開發金和華邦電均逾 1.2 萬張，友達和南亞科達 9000 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別有長榮航 3500 張、文曄和永豐金在 2500 張上下，仁寶和開發金均逾 2000 張，英業達 1800 餘張，中信金、長榮、第一金和強茂均超過 1200 張。

而投信賣超前 10 大標的依序有聯電 3100 張、友達 2500 張，群創 2200 張，全新 2000 張，中美晶 1600 張，順德、穩懋和茂迪均逾 600 張，台郡和華航近 500 張。

宏遠投顧表示，美國科技股和費半指數大跌，勢必對台股電子股造成較大壓力，不過，油價大漲有利塑化股，而貨櫃航運 1 月營收超乎市場預期，因而，塑化股、貨櫃航運股、少數價值低估且業績優於預期的個股強勢表現，對台股仍有支撐力道。

宏遠投顧認為，俄烏地緣政治造成美俄戰爭的可能性很低，近期美股大跌後應會出現跌深反彈，但仍提醒投資人，隨著資金派對結束，選股上建議鎖定價值低估股和高殖利率股。