視訊股東會明年就可召開 集保明年2月完成平台建置

新冠疫情 5 月轉趨嚴重，疫情警戒升為第三級，6 月正逢股東常會旺季，許多公司無法如期召開股東會，放寬視訊股東會議題引發熱議，立法院會今 (14) 日三讀通過《公司法》條文修正草案，開放公司召開視訊股東會，金管會表示，股東會議事相關法規也會陸續修正以作為配套，集保結算所也會積極建置股東會視訊平台，預計明 (2022) 年 2 月建置完成，4 月正式上線。

原公司法規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經濟部公告方式為之。股東會開會時，如果以視訊會議為之，股東以視訊參與會議者，視為親自出席；但公開發行股票的公司不適用相關規定。

根據行政院版提案說明，隨著數位科技進步，股東以視訊方式參加股東會、行使股東權日益普及，應加以保障。如果發生天災、事變或其他不可抗力情事，可能會因公司章程未及修訂，導致股東會無法以視訊或其他經經濟部公告方式進行，將影響公司運作及股東相關權益。

因此，三讀條文規定，針對非公開發行股票公司與閉鎖性股份有限公司，增訂因天災事變等不可抗力情事，經濟部得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊或其公告方式開會。藉由主管機關公告方式，增加採行視訊股東會的彈性。

此外，考量公開發行股票公司股東人數眾多，採視訊股東會影響層面甚廣，須有配套措施，以保障股東權益。因此，三讀條文規定，公開發行股票公司也可適用前述視訊股東會相關規定，但應符合條件、作業程序及其他應遵行事項等，優先適用證券主管機關所定子法管理。

對此，證期局副局長蔡麗玲表示，金管會在明年 3 月底前就會陸續修正股東會議事相關法規以作為配套，包括：公開發行公司股東會股務處理準則、股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法。

蔡麗玲進一步指出，集保結算所會就股東會視訊平台的技術面積極建置，預計明年 2 月前就會完成平台建置，3 月進行測試與宣導，4 月正式上線，務必會在明年股東會旺季來臨之前，就提供給公開發行公司使用遵循。