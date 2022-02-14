【袁志峰專欄】石油股看高一線

今日推介 - 中海油 (883), 上日收市 $9.95

1) 股市前景

周五恒指微跌，板塊輪動明顯，科技股表現較弱，但整體港股繼續跑赢中美股市。美國 1 月通脹率高於預期，美國 10 年期債息突破 2.0 厘，俄烏地緣政治局勢緊張，期油價格升至 7 年高位，引發美股周四及周五顯著下跌。今年以來，恒指漲 6.4%，美國標指及納指分別跌 7.3% 及 11.8%，上証指數及深証成指分別跌 4.9% 及 11.0%。筆者預期今周港股趨波動，傳統藍籌可跑赢科技股，其中石油股看高一線。

今天推介是中海油 (883) — 公司 2021 年油氣淨產量同比增 7.9%，預期 2022 至 2024 年，每年淨產量增幅高於 6%。2021 年紐約期油均價為 68 美元，較 2020 年的 40 美元高約 70%，現價約 93 美元，產量及油價上升確保公司未來盈利維持增長。2021 上半年公司收入及盈利達 1102 億元 (人民幣 · 下同) 及 333 億元，同比增長 48% 及 221%。筆者估計全年盈利增長 180% 至 700 億元，每股盈利 1.57 元。現價對應 2021 年度預測市盈率 5.2 倍，市賬率 0.81 倍，股息率 7.0 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 11.0 元，止損價 9.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 87 點，早盤做好，最多曾倒升 33 點，午後再次回落，最多跌 192 點，尾市反彈，收報 24906 點，跌 17 點或 0.1%。成交額按日增 8% 至 1392 億元，1 月份日均成交額 1284 億元。港股通南向資金淨賣出約 4 億元，包括淨賣出 7 億元騰訊 (700)、4 億元工商銀行 (1398) 及 4 億元建設銀行 (939) 股份，淨買入 4 億元中國神華 (1088) 及 3 億元中海油 (883) 股份。2 月以來淨買入 51 億元，1 月淨買入 438 億元。全周計，恒指升 1.4%。

藍籌股 33 升 29 跌 2 持平。碧桂園服務 (6098) 及海底撈 (6862) 漲逾 5% 及 4%，為升幅最大藍籌。其次是中國平安 (2318)、中國人壽 (2628) 及百威亞太 (1876) 升逾 3%。中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109)、長實集團 (1113) 及招商銀行 (3968) 升逾 2%。恒生銀行 (11) 及新奥能源 (2688) 升近 2%。石藥集團 (1093) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。藥明生物 (2269)、中生製藥 (1177)、瑞聲科技 (2018)、比亞迪 (1211)、吉利汽車 (175)、美團 (3690) 及網易 (9999) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.2%，收報 5597 點，成份股 6 升 22 跌 2 持平。大型科技股普跌，美團 (3690)、網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 2%，阿里 (9988) 升少於 1%。眾安在線 (6060) 及中芯國際 (981) 漲逾 5% 及 2%，為升幅最大成份股。汽車之家 (2518) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%，為表現最差成份股。明源雲 (909)、比亞迪電子 (285) 及閱文集團 (772) 跌逾 2%。聯想 (992) 跌 2%。全周計，恒生科技指數升 0.3%。

板塊方面，內房、物管、內險、餐飲及煤炭股上升。萬科企業 (2202)、雅居樂 (3383) 及富力地產 (2777) 升 5%-7%。碧桂園服務 (6098)、融創服務 (1516) 及金科服務 (9666) 升 5%-10%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9923) 漲逾 4%。兗煤澳大利亞 (3668) 及中國神華 (1088) 升逾 3% 及 2%。

手機零件、醫藥、生物科技、家電、火電、汽車、光伏及風電股跑輸大市，跌幅居前。金斯瑞生物 (1548)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 跌 4%-7%。創維集團 (751) 及 JS 環球生活 (1691) 跌逾 6% 及 5%。中國電力 (2380) 及華潤電力 (836) 跌逾 4% 及 2%。長城汽車 (2333) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 3%。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 跌逾 3%。金風科技 (2018) 及新天綠色能源 (956) 跌逾 4% 及 3%。

周五上証指數低開 0.4%，早盤反覆上落，最多曾升 0.4%，午後輾轉回落，最多曾跌 0.8%，收報 3462.95 點，跌 0.7%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 9900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向資金淨買入約 10 億元，2 月以來淨買入 107 億元，1 月淨買入 168 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監會周五公布去年底金融業營運數據，內地商業銀行去年淨利潤 2.2 萬億元人民幣，按年漲 12.6%，增速較去年首三季度的 11.5% 加快；資產質素亦保持穩健，截至去年底止，銀行業不良貸款率 1.73%，按季跌 0.02 個百分點。(信報)

人民銀行周五發表《2021 年第四季度中國貨幣政策執行報告》，在各項推動壓降融資成本的措施下，去年金融機構本外幣貸款餘額按年增 11.3%，全年企業貸款利率 4.61 厘，按年降 0.1 厘，較 2019 年低 0.69 厘，為改革開放逾 40 年來最低水平。(信報)

4) 個股訊息

內地智能手機市場疲軟，舜宇光學 (2382) 未能扭轉手機鏡頭出貨跌勢，今年 1 月手機鏡頭出貨量為 1.3 億件，按年減少 11%，按月有 8.7% 增長。手機攝像模組方面，去年 12 月回升後，上月再度下滑，出貨量按年減少 23.3% 至 4999.5 萬件，按月也跌 3.7%。(信報)



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