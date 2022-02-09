中國惠科遭美列入限制出口清單 出貨暫無影響

中國第三大面板廠惠科 (HKC) 遭美國商務部工業與安全局 (BIS) 列入未經核實清單，市場認為將影響惠科取得 LCD 面板關鍵的玻璃材料，更點名面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 可望受惠，研調機構集邦 (TrendForce) 今(9) 日則指出，此事件並非針對整個中國面板產業，短期對滁州惠科的供貨、出貨沒有影響。

美國商務部 7 日宣布將 33 家中企列入未經核實實體清單，指控這些公司存在法規遵循方面的問題，將接受更嚴格的出口管控，名單中出現滁州惠科光電 (ChuZhou HKC)，也是首度有面板廠遭列入其中。

集邦認為，滁州惠科被列入主因，應是近期計劃由美國進口面板相關分析儀器有關，此事件也非針對整個中國面板產業，評估目前滁州惠科及其美系物料供應商遞件、協商程序都仍持續進行中，認為此事件暫時對滁州惠科供貨、出貨沒有影響。

集邦補充，公告也載明若美國供應商要向限制清單的公司運送產品，仍能透過文件補齊取得許可證。

值得關注的是，集邦表示，惠科滁州廠占今年全球 LCD 面板產能僅 3.8%，比例不大，但占惠科自家產能則高達 3 成，主要以生產電視、顯示器面板為主，因此此事件若無法順利解決，預期仍將對惠科電視面板出貨造成衝擊。

集邦進一步指出，惠科滁州廠所使用的玻璃基板是由多家玻璃基板供應商組成，其中有約 4 成來自美系供應商康寧 (GLW-US)，不過，由於康寧已根據面板廠所在地配合在地化生產，預期將不受限於管制清單所限制的美國生產出口至中國的規範。