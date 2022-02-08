權王開年市值掉2000億元 劉坤錫喊今年選大盤不如選台積電

台股今 (8) 日「萬八」得而復失，權王台積電金虎年開工連跌、市值一舉縮水 2074 億元，展望台股後市，新光投信董事長劉坤錫表示，依據歷史經驗，大盤連漲 2 年後，第 3 年恐拉回修正，此現象已有三次輪迴，但台積電在三次經驗中都能打敗大盤繳出正報酬，劉坤錫直言「今年選大盤，不如選台積電。」

劉坤錫表示，依據歷史經驗，台股有三次出現「連漲 2 年、第 3 年便拉回」的經驗，第一次是在 2008 年的金融海嘯後至 2009 年美國 QE，2009 年、2010 年台股大漲，2011 年台股由高檔拉回下跌 21%，但 2011 年台積電繳出 10% 的正報酬。

第二次是 2012 年的歐債危機後，美國進行第二輪和第三輪的 QE，台股在 2013、2014 連漲 2 年後，2015 年又拉回 1 成，而當年台積電含息報酬率仍有 4.6%。第三次則是 2016、2017 年的連漲後，2018 年台股再見到下跌 8.6%，但台積電還是上漲 1.7%。

劉坤錫表示，此次因為新冠肺炎，疫情從 2020 年 3 月開始肆虐，台股也是由此起漲，在 2020、2021 年連續上漲兩年後，今年拉回壓力增大，也正是從三次輪迴的經驗可以告訴大家，今年台股將呈現選擇大盤，不如選台積電的投資策略。

劉坤錫強調，疫情加速數位轉型，AI、5G、HPC 帶動新世代需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，導致多數廠商將生產重心移出中國，台灣半導體廠商，成為多國更加仰賴的生產供應鏈，推升台灣半導體產業在 2021 年進入一個強勁的成長格局，進而可延續到 2023 年。