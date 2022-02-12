〈熱門股〉宏捷科淡季1月營收回落 股價探八個月低點

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受 WiFi 客戶主晶片持續短缺、手機客戶庫存調整影響，1 月營收降至 2.47 億元，月減 28.2%、年減 31.5%，為近 28 個月低點，在短期利空影響下，宏捷科本周股價同步拉回，最低來到 110.5 元，也下探近八個月來以來低點。

宏捷科本季仍面臨 WiFi 客戶缺料影響，由於目前主要的 Wi-Fi SoC(主晶片) 平均交期仍達 30 週以上，持續影響中低階市場供應，此外，中國中小型手機客戶也因先前拉高手機 PA 庫存，持續進行庫存調整，都拖累宏捷科本季營運動能放緩，預期最快第二季才可望改善。

展望未來，宏捷科仍正向看待中長期營運，動能續來自 5G、WiFi，因 5G 手機採用的 PA 較 4G 手機增加約 30%，隨著 5G 滲透率提升，PA 需求可望同步成長，此外，WiFi 也將進入 WiFi-5、WiFi-6、WiFi-6E 等轉換階段，需求將逐步回溫。

另一方面，宏捷科去年訂下的三年產能擴充計畫也並未調整，短期則會視需求動態調整產能，據悉，目前宏捷科月產能最大可達約 1.8-2 萬片水準，今、明年也各以提升至 2.5 萬片、3 萬片水準為目標。