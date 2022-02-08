宏捷科客戶拉貨放緩 1月營收探近28個月低點

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (8) 日公告元月營收，受 WiFi 客戶主晶片持續短缺、手機客戶庫存調整影響，單月營收驟降至 2.47 億元，月減 28.2%、年減 31.5%，為 2019 年 10 月以來，近 28 個月低點。

宏捷科本季仍面臨 WiFi 客戶缺料影響，由於目前主要的 Wi-Fi SoC(主晶片) 平均交期仍達 30 週以上，持續影響中低階市場供應，也導致宏捷科主要 WiFi 客戶立積 (4968-TW) 拉貨放緩，最快第二季才可望改善。

此外，手機 PA 需求同步疲弱，反映中國中小型客戶因先前拉高庫存，現階段正面臨庫存調整階段，同步拖累宏捷科本季產能利用率從去年第四季約 80%，下滑至約 55-60%。

展望未來，宏捷科仍正向看待中長期營運，動能則來自 5G、WiFi，因 5G 手機採用的 PA 較 4G 手機增加約 30%，隨著 5G 滲透率提升，PA 需求可望同步成長，此外，WiFi 也將進入 WiFi-5、WiFi-6、WiFi-6E 等轉換階段，認為隨短期缺料、庫存調整告一段落後，需求將逐步回溫。

宏捷科去年訂下的三年產能擴充計畫也並未調整，短期則會視需求動態調整產能，據悉，目前宏捷科月產能最大可達約 1.8-2 萬片水準，今、明年也各以提升至 2.5 萬片、3 萬片水準為目標。