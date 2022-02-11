金融股急拉穩盤 台股跌點收斂至27點收18310點 單周強彈636點

美國激進升息預期再起，使得美股周四重挫，台股今 (11) 日同步震盪走跌，電子權值股無力撐盤，指數一度跌逾 140 點，回測月線，不過，多檔金融股強勢翻紅，航空、觀光同獲資金點火，助攻大盤跌幅收斂，終場跌 27.11 點，收在 18310.94 點，成交值 2617.72 億元。周線收紅，終止連 2 黑，累計單周強彈 636 點。

櫃買指數終場下跌 0.02%，收在 222.1 點，成交值 802.43 億元，上市櫃成交值合計為 3420.15 億元。

儘管台積電 1 月營收續創歷史新高，但今天一路在盤下震盪，終場前在大量買盤湧入下，股價逆勢翻紅收 650 元；聯發科、鴻海、聯電、國巨、瑞昱、廣達等電子權值股均走弱。不過，金融股跌幅逐漸收斂，金融類股指數逆勢翻紅，包括兆豐金、玉山金、台新金等都轉為上漲走勢。

航運股今天普遍回檔，長榮因 1 月營收超旺，股價相對抗跌，但陽明、萬海下跌 1-2%；航空雙雄則受到邊境管制有望開放的激勵，長榮航逆勢攻高，衝破 30 元，收 30.15 元，超越前波高點，華航終場也有 2% 以上的漲幅；宅配通一度逼近漲停，終場收漲 5.6%。

股王矽力 - KY 今天下挫逾 4%，賣壓沉重，然而，IC 設計千金股普遍仍獲買盤青睞，力旺、祥碩同步大漲 4-5%，世芯 - KY 尾盤漲幅也放大至 5%，譜瑞 - KY、信驊均在盤上表現。其他千金股部分，大立光今天也表現抗跌，逆勢上漲逾 1%，不過，AES-KY、富邦媒回檔跌逾 2%。

砷化鎵廠進入產業淡季，穩懋 1 月營收失守 20 億元大關，近 11 個月低點，今天湧現賣壓，股價重挫逾 6%，宏捷科同步下挫近 4%，不過，磊晶廠全新是砷化鎵族群中唯一營收成長，今天賣壓相對較小，終場跌逾 1%。