嘉威生活完成現增籌資逾6億元 引進兆豐、凱基等投資法人

嘉威生活 (3557-TW) 今 (19) 日宣布完成現增案籌資 6.08 億元，用於償還銀行借款改善財務結構，可望將負債比率下降至 50%，同時，嘉威生活並透過此次現增案，引進兆豐、凱基等投資法人，約占增資後股本的 3.89%。

嘉威生活現增股以每股 76 元溢價發行，今天完成募集後現增股憑證，將於 8 月 24 日上市交易，嘉威生活本次透過現增案引進的投資法人包括括國泰創投、兆豐商銀投資處、凱基創投、兆豐創投、兆豐成長創投及全球創投資等。

嘉威生活上半年營收 24.91 億元，毛利率 39.43%，年減 1.76 個百分點，稅後純益 8 億元，年增 1.34%，每股 5.25 元。嘉威生活今年以來出貨順利，並未受航運壅塞影響，且將進入第四季的出貨旺季。

嘉威生活 2021 年 7 月 3.65 億元，月增 35.9%，年增 23.34%，累計 2021 年前 7 月營收 28.57 億元，年增 9.12%。

受惠後疫情時代居家生活需求持續成長，嘉威生活廚具及自有品牌設計型餐具，加上房屋成交後的修繕、餐具採購等需求都將在今年發酵；同時，嘉威生活在中國已設置近 200 台射出成型機，同時，在今年第一季再增設 20 台射出成型機已投產，等於產能再增 10%，足以因應第三季訂單，並迎接第四季耶誕節採購旺季商機。