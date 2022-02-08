歐盟推出價值480億美元自有晶片法案 減少對亞洲依賴

歐盟周二 (8 日) 宣布一項價值 480 億美元的計畫，成為主要的微晶片生產商，以減少對亞洲市場的依賴。

歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 周二宣布啟動一項針對其晶片產業的多年大規模投資計劃，並授予在危機時期確保晶片安全的新權力，以「使歐洲成為該市場的領導者」。

歐盟目前正因天然氣短缺而依賴對俄羅斯能源，顯示出其經濟高度依賴性的政治風險；因此試圖藉由其《晶片法》提高其在關鍵半導體領域的經濟獨立性。

Ursula von der Leyen 說，「晶片是全球科技競賽的核心。當然，它們也是我們現代經濟的基石。」

她說，「晶片在幾乎所有設備中都至關重要。但新冠疫情也痛苦地暴露出晶片供應鏈的脆弱性。」他指的是過去一年半出現晶片短缺導致製造業陷入停頓，其中歐洲強大的汽車業受創尤重。

歐盟此舉也反映出美國總統拜登提出的 520 億美元在美投資晶片生產設施的政策，以確保晶片供應無虞。

在歐盟的戰略中包括一項具監管性質的《歐洲晶片法案》(European Chips Act) 草案，歐盟執委會希望啟動一項大規模的「歐洲專屬晶片」投資計劃，以「近 50 億歐元」的歐盟投資、私人投資和成員國出資相結合，用於研究和創新融資。

執委會還建議其成員國建立一個「工具箱」，以在緊急情況下確保晶片供應。這些措施包括利用歐洲的市場力量組織聯合採購，並迫使半導體業者向歐盟提供有關庫存和通路的資訊。

歐盟已設定到 2030 年占有全球半導體業 20% 市占率的目標。