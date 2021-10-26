欣興ABF新產能開出效益外資看好 調升目標價至220元

市場對 ABF 載板需求殷切，加上第四季起新產能陸續開出，有利推升欣興 (3037-TW) 獲利，亞系外資今 (26) 日最新出爐報告中，重申欣與「買進」評等， 並將目標價由 190 元調高為 220 元。

亞系外資表示，欣興產能開出推升獲利成長，預估 2021 年每股純益 7.52 元，年增 1.01 倍，明年將賺回超過 1 個股本，每股純益 10.99 元，2023 年預估每股純益超過 15 元。

亞系外資並預估，欣興毛利率自第三季起加速提升，加上蘋果新處理器出貨，將帶動市場 ABF 載板需求結構性成長。

亞系外資指出，毛利較高的新 ABF 載板產能以及更好的售價，使得欣興第三季營收優於預期，加上中國限電措施導致部分營收遞延認列，預估第四季營收將季增 5%，優於往年季減個位數百分比。

外資持續看好欣興 2022 年以後 ABF 載板擴產計畫，可使欣興拿到更高的市占，且今年第四季起新產能陸續開出，將有助推升欣興每股純益。

欣興目前在載板供需緊張下，已挪不出產能給新加入的訂單，目前還有客戶要求預約 2025 年載板產能。

欣興還有 1000 億元的在台擴產計畫，預估每 100 億元載板資本支出，就可創造每年約 50-80 億元產值。