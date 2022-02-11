置產跟著政策走 增值潛力高的地區就是「它」

盤點 2021 年全台房市，就屬南部買氣最火熱，細看南台灣發展，又以高雄最精彩，政府、企業一致力挺高雄，前有台積電晶圓廠落腳楠梓，後有百億投資案「亞灣 5G AIoT 創新園區」及國際級創業聚落「Startup Terrace 亞灣新創園」等陸續揭幕，加上特貿三招商成功等利多，高雄另一波就業人潮即將被帶動，剛性居住需求旺盛，推升高雄核心區段房產詢問熱絡。

特貿三土地，座落於成功二路與新光路口，總面積 5.3 公頃，分南、北二基地 (圖: 高雄市政府都發局)

由行政院國發會主導的「大南方、大發展──南台灣發展計畫」，計畫串聯台南、高雄、屏東，打造全方面的科技新廊道，這股「南方崛起」的勢力已引起產業界高度關注，其中，去年底甫揭幕的「亞灣 5G AIoT 創新園區」及國際級創業聚落「Startup Terrace 亞灣新創園」，政府計劃 5 年內投入超過百億元預算，緊扣國際趨勢、鼓勵廠商投入 5G AloT 產業，顯見高雄亞洲新灣區是大南方計畫中重要的一環，高雄前景最被看好。

AWS、NVIDIA 進駐亞灣 5G AIoT 園區 建構供應鏈促南台灣數位轉型。(圖：總統府)

值得一提的是，台積電加碼高雄設廠，高雄半導體廊道已然成形，而這波正港科技新貴正在慢慢齊聚高雄，不只穩固高雄中長期房價保值有撐，還將吸引新一批外來就業人口移居，初來乍到的科技人才，仰賴大眾交通、有捷運可通勤最方便，住在生活機能更成熟的市中心遠勝新興重劃區，市中心捷運站周邊的小宅產品將是移居首選，現階段已供不應求，深受置產族高度關注。

房產保值關鍵因素中，重大建設、交通網絡、未來發展缺一不可，以高雄正核心區段中央公園、中正路為例，緊鄰美麗島站雙軌交會核心，又有百貨商圈聚集，加上中正路上因各大國際銀行、餐廳在此雲集，而有高雄華爾街之稱。此區域質感極佳，科技人才住在市中心通勤最方便、生活所需全能滿足，不論自己獨居或舉家搬遷，都能更快速適應南台灣新生活，在中央公園旁、中正四路上，所推出的新案「中正 1 號院」，甫公開就獲得熱烈迴響。

另外距離美麗島僅一站的高雄車站，目前新站與全新購物商圈皆已動工中，新火車站預計 2025 年完工，前驛與後驛不再有平交道瓶頸，與周遭商圈整合「做大做強」，呈現全新地標景點，再與中央公園、大立精品商圈中間點的美麗島站「強強聯手」，更凸顯交通與商圈的核心優勢，美麗島站置產熱區地位更顯穩固。

新高雄車站充滿綠意的立體化車站空間 (圖: Mecanoo 事務所提供)

「中正 1 號院」除了擁有絕佳的地理位置之外，也由豪宅美學大師李天鐸量身設計，房型規劃 1～3 房，首購、換屋等族群需求皆可滿足，宛如飯店等級的公設規劃，大廳、Lounge bar、交誼廳、無邊際泳池、健身房等設施，為住戶打造尊榮奢華感，絕佳地理位置更是吸引購屋族下訂的主因，步行 5 分鐘到雙捷交會的美麗島站，便利性最佳，自住舒適、置產也最為保值抗跌，加上坪數規劃精準切入市場所需，高質感輕豪宅設計，磁吸科技新貴目光。

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