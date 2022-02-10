旅行業逐漸復甦 Trivago財務長：這4大旅行領域恐復甦滯後

旅遊搜索網站 Trivago 財報顯示，2022 年夏季將是旅遊業火力全開的旺季，因為旅遊需求已壓抑 2 年，大眾正渴望外出。

Trivago (TRVG-US) 周二盤後公布優於預期的第四季獲利，且在經歷 2020 年大幅虧損後，2021 年轉為獲利。

《巴倫商周》報導，Trivago 財務長 Matthias Tillmann 受訪時表示，全球各地的旅遊行動可能以不同的速度恢復，但其中 4 個領域可能復甦滯後：國際旅行、亞洲旅行、大城市旅行，以及商務旅行。

Tillmann 指出，整體而言，國際旅行繼續滯後，「預期今年稍晚才會趕上。」

全球旅行復甦尤其緩慢的地區是亞洲，因為亞洲施行的防疫措施令旅行過程更加複雜繁瑣，旅行者也望而卻步。

另一個復甦滯後的領域是大城市。自新冠疫情爆發以來，大城市就不如自然景點受旅行者歡迎。Tillmann 雖曾經預期大城市旅行活動將反彈，但至少與海灘和其他更野外的景點相比，大城市旅遊的一切進展仍相較緩慢。

Tillman 表示，城市旅行在所有旅行主題中敬陪末座，且各城市間景點的價差開始變大。「巴黎等一些城市的價格僅上漲了幾個百分點；杜拜或紐約等更大型的城市則上漲 30% 以上。」

Tillman 並不清楚為何部分地區的漲價速度較快，但他認為旅遊業勞動力短缺導致通膨，所以各地勞動力供應的差異可能影響各地價差。

最後一個復甦緩慢的領域是商務旅行。

Tillman 認為，大多數公司目前仍以遠程工作模式優先，許多貿易展覽會被取消或以次訊虛擬方式完成，「因此，整體而言，我們預期今年商務旅行不會返回 2019 年的水準。」