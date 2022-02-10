〈台股盤中〉消化套牢籌碼區反壓 開高走低回測平盤

台股在虎年開紅盤連 3 漲後，今日陷入震盪，開盤雖一度漲超過 60 點，盤中漲點持續收斂並翻黑，強弱勢族群輪動快速，以個股表現為主，法人認為，台股挑戰月均線反壓和 18200 點之上的套牢籌碼區，短線漲多後趨於震盪屬正常態勢，個股表現空間仍可期待。

MSCI 今日公布權重調整，台股權重為雙降一升，將於 2 月 25 日盤後生效，法人指出，此對台股略有壓抑力道，先留意外資後續動態。

電子化工材料族群今日再度偏強表態，三福化漲逾 6%，達興材料漲逾 2.5%，長興也穩在盤上。

倫敦鋁價漲上 13 年新高價位，反映市場需求旺盛，但中國、歐洲等地冶煉廠限產或關閉，造成供不應求，相關概念股第一銅漲逾 2.5% 反映，廷鑫漲逾 3%。

而 IC 設計相關廠商仍有不錯表現，譜瑞 - KY 大漲 7.5% 領頭，祥碩漲近半根停板，創惟也漲逾 3%。

個股間表現明顯分歧，禾瑞亞、艾訊、綠電、東聯均見漲停燈號，晶宏、光頡、瑞基、萬旭和祥碩等均漲半根停板之上，台勝科、錸寶、矽力 - KY、群聯、大眾控、優群和上銀均漲逾 3%。

不過，旭隼、凡甲、和鑫均跌超過半根停板，全譜、致茂、緯創、安國和台郡均跌超過 4%，藥華藥、力智、旭暉應材、力山、榮創、正文、兆利、百一、雙鴻、網龍、連展投控、環天科和長園科等均跌逾 3%。

元大投顧認為，從技術面來看，加權指數面臨下滑月均線反壓和 18200 點上的套牢籌碼區，短多獲利籌碼伺機落袋的誘因增多，造成盤勢震盪，所幸，台股暫無長假不確定性干擾，從櫃買市場多點開花的表現也可看出，內資有明顯回籠的現象，個股表現空間仍可期。

統一投顧則指出，台股農曆年後展開補漲行情，守穩季線後，短期五日均線已向上翻揚，隨著外資認錯回補買超台股，加上法說旺季和財報利多的基本面支撐，指數有機會持續盤堅，向上挑戰月線壓力區。