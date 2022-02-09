台股續漲站上18100點 三大法人買超176.66億元 外資終止連4賣

台股今 (9) 日在電子權值股回神下，重返萬八大關，面板、PCB、IC 設計等成為盤面多頭指標，加上金融、傳產股助攻，帶動指數尾盤急拉，終場上漲 185 點，收在 18151 點，收復 10 日線。三大法人合計買超 176.66 億元，外資終止連 4 賣。

觀察法人資金變動情形，外資今天買超 104.13 億元，終止連 4 賣；投信加碼買超 40.23 億元，為連 7 買；自營商同步轉為買超 32.3 億元。三大法人合計買超 176.66 億元。

權王台積電今天股價回神，一度衝上 637 元，終場漲 0.8%，收在 633 元；聯發科近來獲外資及本土券商力挺，尾盤漲勢放大，強勢勁揚逾 3%，收 1130 元；聯電、廣達、日月光投控、國巨等也有 1-2% 的漲幅。

貨櫃三雄連漲 2 天，今天開高後隨即湧現賣壓，長榮拉回平盤，陽明則收黑，僅萬海維持上漲走勢；航空雙雄仍獲買盤青睞，長榮航、華航均上漲超過 3%，此外，台驊投控、慧洋 -KY、台航、建新國際等皆表現不俗。

資金回流 IC 設計族群，英特爾衝刺晶圓代工服務，找上矽智財 (IP) 三雄組成生態系，力旺、晶心科、M31 成長動能可期，力旺今天受激勵，股價急拉漲逾半根停板，創惟直奔漲停價 243 元，創掛牌以來新高，凌陽、義隆、偉詮電、智原等多檔漲勢都相當凌厲。