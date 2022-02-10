權王領軍半導體族群反攻 台股漲186點收18338點收復所有均線

美國科技股周三強彈，權王台積電今 (10) 日也領軍半導體族群展開反攻，雖然台股盤中遇亂流、一度翻黑，隨著航運、鋼鐵股回穩，大盤漲勢逐漸放大，終場上漲 186.29 點或 1.03%，收在全場最高 18338.05 點，成功攻克月線，成交值為 2806.53 億元。

櫃買指數終場上漲 0.52%，收在 222.15 點，成交值放大至 968.29 億元，上市櫃成交值合計 3774.82 億元。

護國神山台積電今天重拾漲勢，勁揚 2.5%，收在全場最高 649 元；聯發科虎年開紅盤以來也受外資追捧，連日走高，今天再延續漲勢，上漲逾 2%，收 1160 元；國巨 1 月營收睽違 40 個月再度重返百億元，創單月次高、同期新高，今天股價強彈 5%，一舉站上季線、月線。

日本矽晶圓大廠勝高 (SUMCO) 董事長在法說會上透露，矽晶圓市場「好到令人困擾」，首季營收可望季增 3 成，帶動子公司台勝科股價大漲 7%，最高來到 274.5 元，環球晶也擺脫收購世創失利陰霾，股價勁揚近 5%，合晶同步漲逾 4%，矽晶圓三雄買氣強強滾。

台股虎年開市以來，航空雙雄股價走勢強勁，但今天盤中一度遇賣壓，華航翻黑作收，長榮航仍上漲 1.6%，貨櫃三雄方面，今天同樣引發多空交戰，終場多方略勝一籌，長榮、陽明、萬海上漲 1-2%，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、四維航等均在盤上表現。

中鋼股價連日上漲，今天再漲 2%，站上半年線，創 1 個半月新高，並帶動整體鋼鐵股走勢，第一銅因銅價飆漲，股價勁揚近半根漲停板，重返季線之上，燁輝、中鋼構、新光鋼、世紀鋼等漲勢也不俗，終場上市鋼鐵類股指數收漲 1.4%。