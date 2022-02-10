台睿敗血症新藥解盲失利 開盤僅7分鐘大跌觸及熔斷 跌回起漲點

台睿 (6580-TW) 敗血症新藥瑞克西 (Rexis) 三期臨床試驗結果未達統計學上意義，衝擊今 (10) 日股價重挫，開盤 7 分鐘觸動熔斷機制，最低下殺至 34.2 元，大跌超過 5 成，一天就跌回起漲點。

據臨床試驗結果顯示，整體敗血症死亡率為 17.9%，其中，主要評估指標敗血症病患 28 天的死亡率，未達統計學上意義；次要評估指標則包含 7 天、14 天、21 天及加護病房死亡率也無明顯差異。

董事長林群強調，由於台灣沒有相關敗血症用藥的數據，此試驗結果不能稱為失敗，加上台灣近年醫療快速進步，目前整體死亡率已較五年前的 35% 降至 17%，試驗結果不符合時空背景，臨床試驗可能需要重新設計。

台睿敗血症新藥瑞克西在台灣 7 家醫學中心進行三期人體臨床試驗，總共納入 330 位病患，其中瑞克西用藥組 164 人、安慰劑組 166 人。

林群指出，其中 5 家醫學中心初步數據有達標，而另外 2 家醫學中心收案人數比重達 60%，可能有收到輕度症狀的患者，導致數據差異不顯著，目前將進一步分析臨床資料。

台睿瑞克西藥物主要作用機制為補充患者體內的硒元素，林群表示，主要評估指標次族群初步分析中，體內硒含量低下或感染具抗藥性病原菌的患者，瑞克西有降低死亡率的趨勢，後續也將探討次族群的試驗。