〈MSCI調整〉台股權重雙降一升 2/25盤後生效

MSCI 今 (10) 日公布，台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 16.39% 下調至 16.37%，調降 0.02 個百分點；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.70% 下調至 18.56%，調降 0.14 個百分點；在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.90% 上調至 1.91%，調升 0.01 個百分點。最新權重將在 2/25 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 1 檔，刪除 1 檔，指數成分股將維持 86 檔，並有 16 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股元太，其變動權重為 0.38%，權重調降最多則為刪除成分股緯創，其變動權重為 - 0.23%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加了 0.07 個百分點；而本次權重調降最多之國家為墨西哥，權重被下調了 0.05 個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人表示，台灣十二月的景氣對策信號燈號續呈黃紅燈，領先指標轉呈微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長，經濟基本面表現尚佳，有利台股後市表現。然近期受到重要經濟體之貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒 Omicron 肆虐及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇。