巧新深耕鍛造輪圈領域 創出貨1000萬顆里程碑

輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (9) 日宣布，深耕鍛造輪圈領域至今超過二十年，今日迎來第 1000 萬顆輪圈出貨的千萬里程碑，坐穩豪華車及跑車鍛造鋁合金輪圈供應商龍頭地位，目標下個 10 年再創第二個千萬輪圈出貨目標。

巧新指出，此顆具有千萬里程碑意義的輪圈將交付給日系品牌大廠豐田集團，未來也將持續提升主力產品─客製化鍛造鋁合金輪圈的供貨能力與競爭力，包括研發設計提升、強化自動化生產、製程效率優化等，並積極擴大於全球市場占有率。

巧新自 2001 年交出第一顆輪圈予通用汽車的 GMT800，第一只貨櫃出貨以來，累積有與 Mercedes Benz、BMW、法拉利、保時捷、賓利、Lexus 等共 20 餘家國際車廠的合作經驗，即便歷經金融風暴和新冠肺炎疫情，導致歐美地區品牌車廠客戶停工等逆風情勢衝擊，仍致力維持穩健出貨。

巧新今日也公布 1 月合併營收為 6.14 億元，受惠於客製化輪圈出貨暢旺，月增 12.84%，年增 9.93%。

展望後市，巧新指出，目前在手訂單將使雲林廠產能稼動率站穩高檔水位，而屏東新廠已獲得 Lexus、FCA、BMW 和 Porsche 等品牌車廠的認證，隨著新車款訂單陸續加入量產排程，加上未來屏東熔煉廠營運成長貢獻，營收動能無虞。