〈中國促TypeC〉法令推動將加速iPhone導入 宣德、良維迎「換口」商機

繼歐盟後，中國工信部也表示，支持統一智能電子設備標準，市場普遍認為，此舉將加速蘋果將 iPhone 充電接口由 Lightning 更換為 USB Type-C，法人看好，連接器及線束廠宣德 (5457-TW)、正崴 (2392-TW)、良維 (6290-TW) 等均可望受惠。

目前蘋果的 MacBook、iPad、AirPods 等都已經轉用 USB Type-C 接口，唯獨剩下 iPhone 仍採用 Lightning 接口，但隨著主要市場中國明確表態將統一連接介面，勢必將加速蘋果替換 iPhone 的 Lightning 接口。

無獨有偶，市場也傳出蘋果今年找上多家連接器供應商，並要求送樣使用在手機上的 Type-C 樣品，業界普遍認為，今年蘋果在 Type-C 的態度上較往年積極，加上歐盟、中國法案推動，將進一步推動 Type-C 商機全面擴大。

宣德是立訊集團中的連接器主要供應商，加上跟蘋果多年的合作關係，也被看好是未來 iPhone 接口更新的主要受惠者；目前，宣德已取得得 USB IF 的正式認證，具備量產高階應用的 USB 4 連接器的能力。

而良維近年也積極爭取美系客戶訂單，除了筆電、平板，也瞄準手機線材，為此，良維也規劃設立新廠搶食商機；此外，正崴、連展投控 (3710-TW) 等也都是蘋果長期的合作廠商，也可望同步受惠。