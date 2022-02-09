慧洋-KY 1月營收創同期高 稅前盈餘年增近350%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (9) 日公布 1 月合併營收為 19.31 億元，月減 6.28%，年增 71.35%，低於過去 3 個月表現，但仍是同期新高和史上第四高，自結稅前盈餘為 8.65 億元，年增 349.62%，每股稅前盈餘 1.16 元，展望後市，慧洋今年預計將換約 60 艘船，在持續看好散裝前景下，估仍將有 25% 的換約漲幅。

慧洋說明，1 月營收較上月衰退，主要是受到農曆新年前淡季影響，同時，年初巴西遭遇暴雨襲擊影響礦場開採作業，加上中國為舉辦北京冬奧限制鋼鐵產出，使 BDI 指數受到 BCI 指數 (Capesize) 下跌影響而連帶走跌。

不過，慧洋認為，上述負面因素均為市場短期波動，目前各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題，造成船舶周轉率低，而整體新造船訂單仍偏低，將使基本面有撐，運價有望逐漸回升。

慧洋 1 月有 2 艘新船加入船隊營運，分別為尾道造船建造的輕便型船舶 (Handy/37,000DWT)、以及由日本海洋聯合造船建造的巴拿馬極限型船舶 (Panamax/82,400DWT)，皆為最新型節能船舶。

截至 1 月底，慧洋旗下共有 136 艘船舶、平均船齡約 7 年，新造船訂單尚有 15 艘。

展望後市，慧洋持續樂觀看今年散裝航運榮景，即便去年基期已高，預期今年 60 艘將進行換約的船舶，仍有 25% 換約漲幅。