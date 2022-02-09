如何用存股滾出千萬退休金？如何存出 10 萬月退俸？這類退休加上存股題材，一直是財經書籍的暢銷保證。如果 20 年前開始存某些績優公司股票，現在早就可以輕鬆退休，如此簡單的解決辦法打動無數人的心。但存股真的萬無一失？適合當作準備退休金的策略嗎？

1. 公用事業 + 金融類股，真的可以無腦存股？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2022/2/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

假設時光倒流回到 2000 年底，美國 500 家公司中（採標普 500 指數組成公司），有 25 家公司股利率在 5.5% 以上。扣除掉公司營運風險較高的產業，只留下屬於公用事業或金融產業的公司，便只剩下愛迪生國際為首的 9 家公司。高達 5.5% 以上的股利率，加上公用事業或金融產業較安穩的特性，理應萬無一失。但這 9 家公司卻有 4 家被收購或是被併購，只有 5 家存活至今。不管競爭力多強、保護多深、目前多穩健的公司，都存在消失的風險，不幸存到這類公司股票會為投資帶來無法挽回的打擊。

2. 就算存到績效冠軍，表現還是不如整體美股

就算避開已經被併購或是被收購的 4 家公司，存到剩下仍然存活的 5 家公司，表現可能還是不如原先預期。從 2000 年以來，假設每年年底投入 50 萬元，每一次發放的股息也滾入再投資，截至今年 1 月底，表現最好的南方公司股票目前價值為 3,664 萬元，表現最差的是遭遇火災打擊的太平洋瓦斯電力公司的 672 萬元。雖然整體美國股市每次發放的股息較少，但透過更快的股價成長幅度，目前價值高達 4,234 萬元，比南方公司股票還多了近 600 萬元。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2022/2/7。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 存股不如存基金，複利效果更驚人

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。

如果目標是退休時能有足夠的現金流支撐生活，那存股絕對不是最好的達成手段。假設每年投入 50 萬、每年報酬率為 6%，30 年後資產將成長至 4,190 萬元；如果每年報酬率提高至 8%，資產價值將增加至 6,117 萬元。與其現在就持續買進股利率較高但成長較慢的定存股，不如定期定額扣款成長力道更快的全球或美國股票型基金，等到快退休時再將豐厚的退休準備轉換成更穩健且配息率較高的平衡型基金。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

存股不如存基金，風險更低、效果更好

存股族常常陷入倖存者偏誤中，認為當初若買進哪檔績優股票，現在就發大財的想法，卻忽略單一公司可能倒閉的風險。退休準備這種一生中最重要且不能失敗的決策，更適合以持股分散的全球或美國股票型基金，搭配長期定期定額扣款的方式來完成。

鉅亨精選基金

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