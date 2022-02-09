東聯高純度二氧化碳 首度打入台積電先進製程供應鏈

隨著半導體往先進製程推進，對化學品的精度要求與需求量也更大，東聯 (1710-TW) 回收 EG(乙二醇) 製程中產生的二氧化碳，產製高純度二氧化碳，純度等級達 99.9999%，可供應 5 奈米、3 奈米等先進製程需求，首度直接打入晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 供應鏈，今年下半年新廠完工後，就可開始量產出貨。

東聯主力產品為 EG，由於 EG 生產過程中會產生二氧化碳，東聯超前部署碳中和趨勢，在生產 EG 的同時，也進行二氧化碳回收，目前回收率已達 8 成。

不過，半導體製程對二氧化碳的純度、品質要求比化工產業更高，過去國內晶圓代工廠對二氧化碳的純度要求約 99.999%，供應商多為小型氣體廠，但隨著半導體朝更先進製程推進，對二氧化碳純度的要求也進一步提升至「6 個 9」、即 99.9999%。

東聯透過自身碳捕捉循環再利用製程，產製高純度二氧化碳，以搶進半導體先進製程化學品市場。東聯表示，所生產的高純度二氧化碳，符合 5 奈米、3 奈米等先進製程需求，加上先進製程對相關二氧化碳需求量大，公司已在建置新產線，初期規劃月產能 1000 噸，預計下半年投產。

歐盟碳關稅將於 2026 年上路，未來產品需有碳足跡、或是低碳排放相關認證，才能做歐洲市場的生意。而東聯透過碳捕捉循環再利用製程，除有助減少碳足跡外，也能藉此切入半導體化學品供應鏈，一舉兩得。

因應碳中和趨勢，東聯近年來積極發展循環經濟，除碳捕捉再利用製程外，也回收製程中的廢棄物，再加工創造價值，並轉型朝特化市場佈局，盼擺脫過去 EG 身為大宗產品，以追求數量與降低成本為最高作戰原則的模式。