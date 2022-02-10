〈台股盤前〉美股大漲+台積電傳捷報 可為多頭續注強心針

台股昨 (9) 日上漲 185.2 點，收在 18151.76 點，收復 10 日線。美股今晨全面收高，尤其費城半導體指數大漲超過 3%，加上台積電傳出搶下大陸中興訂單捷報，可望持續為台股多頭注入強心針，此外，須靜待 MSCI 權重季度調整結果。

三大法人買盤同步歸隊，合計買超逾 180 億元，為今年來 1 月 4 日後第二次同步翻多，其中，外資認錯回補台股百億元；同時，外資台指期持續減碼空單，未平倉淨空單剩下 2.5 萬多口，且選擇權未平倉淨空也只有 1 萬多口，顯示外資並未看壞行情。

美股科技股今晨領軍大漲，Meta 觸底反彈，道瓊工業指數上漲 305.28 點或 0.86%，以 35768.06 點作收。標準普爾指數上揚 65.64 點或 1.45%，收在 4587.18 點。科技股那斯達克指數攀升 295.92 點或 2.08%，收 14490.38 點。費城半導體指數揚升 118.59 點或 3.35%，收 3653.72 點。

今日觀盤重點，MSCI 將公布指數季度調整，全球標準指數及全球小型指數的台股成分股新增、剔除各 1 檔，元太 (8069-TW) 自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股，緯創 (3231-TW) 則遭剔除、轉列入全球小型指數成分股。此次調整預計將在 25 日盤後生效。

而台股權重部分，則恐有再度下修風險，然幅度輕微、對行情走向影響不大。

日經新聞報導，在美國政府持續打壓華為之際，大陸第二大電信設備製造商中興通訊委由台積電以 7 奈米代工晶片，同時採用台積電先進封裝技術，後續可望持續延伸至更先進的製程，此接單報捷的利多，將成為台積電營運新動能。

三星昨日晚間發表年度旗艦機種 Galax S22 系列，也是非蘋陣營開春第一款重量級新機，其中，S22 Ultra 首度內建智慧筆 S Pen，期吸引原來 Galaxy Note 的用戶。台灣三星看好 S22 銷量將較 S21 成長兩成以上，助攻大立光、雙鴻、GIS-KY、晶技等供應鏈業績。

聯發科手機晶片第一季出貨看增，市調機構預估，第一季 5G 市場將維持成長動能，高通（Qualcomm）、聯發科等兩強持續爭搶 5G 市場，不過中國智慧手機品牌持續拓展 4G 海外領域，在高通不斷淡出 4G 情況下，聯發科第一季在手機晶片市占率將可望與高通再拉大差距，持續稱霸全球手機晶片市場。

航空業兩利多，牽動百億資金轉向，機票比船票搶手，9 日華航、長榮航成交量包辦台股前兩名！在海轉空貨運續增下，即使年後淡季，華航仍感受到動輒百萬美元租金包機需求熱絡，有利航空業持續靠著貨運衝高營收獲利。

整體來說，累計金虎年 3 個交易日，台股大盤已上漲 477.36 點，攻克 10 日均線，且 9 日 KD 指標已在昨日轉為黃金交叉，短線對於多方有利。