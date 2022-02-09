傳微軟有意收購網路安全公司Mandiant

據知情人士透露，微軟 (MSFT-US) 正針對收購網路安全軟體和服務公司 Mandiant(MNDT-US) 進行談判，該筆交易將有助於加強微軟保護客戶免受駭客攻擊的能力。

知情人士表示，相關的洽談是私下進行的，收購案不一定能夠談成。Mandiant 和微軟對此拒絕置評。

Mandiant 股價在 8 日收漲 18%，使該公司市值達到近 43 億美元。微軟股價則收漲 1.2% 至 304.56 美元。

報導指出，若是將 Mandiant 納入旗下，將有助於微軟擴大旗下保護客戶和應對網路安全威脅系列產品。微軟在去年收購了 2 家規模較小的網路安全公司，並在上個月表示，2021 年的安全軟體相關銷售額已達到 150 億美元，較 2020 年同期增長近 45%。

微軟也在去年挖角了前亞馬遜 (AMZN-US) 雲端運算主管 Charlie Bell，來負責領導微軟網路安全業務。微軟表示，該公司有 3,500 名員工，從晶片到雲端部門，皆致力於保護客戶網路安全的工作。

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Anurag Rana 表示：「這對微軟來說是一個明智之舉。在未來，具有強大安全功能的雲端服務將會獲勝。」

他也指出，這筆交易將使微軟加強網路安全領域的競爭能力，並可能推動競爭對手亞馬遜和谷歌 (GOOGL-US) 進行類似的收購。