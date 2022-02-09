夏普：Dynabook IPO計畫延至2022年度

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 週二 (8 日) 宣布，旗下生產筆記型電腦等產品的子公司「Dynabook」，預估在 2022 年度內 (至 2023 年 3 月) 股票上市。

夏普公司董事長戴正吳曾在 2019 年表示，預估在 2021 年度下半年實施 Dynabook 的股票上市。

夏普公司社長野村勝明在昨 (8) 日的法說會上表示，原先擬於 2021 年度下半年實施的 Dynabook 股票上市計畫，將延後至 2022 年度實施。

野村勝明在說明中提到「雖然 Dynabook 有維持獲利，但業績還有稍微拉高的必要。」將優先擴展海外市場等，以提高獲利能力。

夏普在 2018 年 10 月買下東芝的個人電腦事業子公司「Toshiba Client Solution」(TCS)，後來於 2019 年改名為「Dynabook Inc.」。當時設定的營運目標是從 2019 年度開始獲利，2020 年度的銷售額要從 2018 年度的 1600 億日圓衝高到 3400 億日圓，營收目標設定在 70 億日圓 (2018 年度報 46 億日圓虧損)。

夏普在昨 (8) 日盤後公布最新一季財報，2021 年度 Q3(10 月至 12 月) 純益報年增 63% 至 283 億日圓；前三季的合併營收年增逾 4% 至 1.894 兆日圓，純益年增逾 72% 至 708 億日圓。

財測方面，由於家電銷售暢旺，夏普預估全年純益年增 6 成至 850 億日圓，優於 Nikkei QUICK Consensus 的市場預測中數 733 億日圓。