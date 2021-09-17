通用電動車目標卡關 雪佛蘭Bolt召回成本18億美元 唯汽車收藏家不減信心

通用汽車全力開發電動車之際，遭遇雪佛蘭 Bolt 電動車電池問題，恐讓這家傳統車廠再次陷入困境，且密西根組裝廠因晶片短缺而須停產至 10 月中旬，更是雪上加霜。

雪佛蘭 Bolt 電動車迄今發生 12 起火燒車事件，通用汽車 (GM-US) 週四 (16 日) 宣布，將擴大召回 2017 年至 2022 年的車款，以更換電池模組，目前估計成本為 18 億美元，並將向電池供應商 LG 化學求償，在確認問題解決之前，不會恢復該車款的生產或銷售。

此外，由於晶片短缺，生產雪佛蘭 Bolt 的密西根組裝廠停產期將延長至 10 月 15 日。

通用前一日向 Bolt 車主示警，建議車主在停車場內必須與其他汽車保持至少 50 英呎的距離，因為他們的電動汽車可能會著火。

通用發言人在電子郵件上寫道，「另外，我們也要求您不要讓您的車輛處於無人看管的狀況，即使您在停車場使用充電站。」

週四宣布的停產對通用是又一次的打擊。通用正向電動車技術投入數十億美元，目標是到 2025 年前，每年銷售 100 萬輛電動汽車，到 2035 年之前全數銷售車輛均為電動車。

然而，這數字卻充滿挑戰，根據 EVadoption 網站的數據，雪佛蘭 2018 年出售的 200 萬輛車中，僅 36325 輛為電動車，同樣時期相比電動車先驅特斯拉 (TSLA-US) 的銷量為 19.7 萬輛。

今年迄今，通用股價表現一直優於特斯拉，但隨時間推進，兩者的差距卻逐漸縮減，通用過去 12 個月漲幅 64%，而特斯拉同期漲幅為 68%。傳統車廠福特 (F-US) 同期則飆漲 87%。

即使雪佛蘭發生多起火燒車事件，但美國知名脫口秀主持人、汽車收藏家 Jay Leno 仍看好電動車的未來，「電動車將繼續存在。」他說。

他表示，相比之下，電動車火災至少沒有燃氣動力汽車的火災那麼嚴重。「我的意思是，至少電動車起火不會爆炸，你會聞到煙味，但不會像汽車那樣變成一團火球。但這並不是說它不危險，希望他們能解決問題。」