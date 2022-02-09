鋁價漲至2008年迄今高點 歐中限產引發完美風暴

倫敦鋁價周二 (8 日) 漲至 13 年高點，原因是市場需求旺盛，卻遇到中國、歐洲等地冶煉廠關閉，供給疑慮加深之下，鋁已經成為倫敦金屬交易所 (LME) 今年來表現最好的原物料，然而這將加深通膨壓力。

LME 鋁價在倫敦尾盤上漲 1.3% 至每噸 3183 美元，盤中一度上漲 3.3% 至每噸 3236 美元，超過去年 10 月水準並創 2008 年迄今最高。多頭派看好鋁價將改寫先前每噸 3380 美元的歷史紀錄。

最近幾個月隨著全球經濟重啟，從鋁、鎳到原油等多種原物料紛紛大漲。

鋁身處完美風暴

高盛如今把鋁的 12 個月目標價上修至每噸 4000 美元，理由是歐洲和中國等地實施限電限產，恰逢已開發國家需求爆炸之時。

高盛 Nicholas Snowdon 和 Jeffrey Currie 等分析師說，由於中國和中國以外地區同時遭遇供給短缺、庫存低迷，鋁市今年將迎接「融漲」(meltup) 行情。

ING 銀行商品策略師 Wenyu Yao 說：「眼前可說是鋁的完美風暴。」

歐洲冶煉廠正與能源危機對抗，中國供給則遭遇 Covid-19 疫情打擊，在買主暢旺需求刺激下，庫存水位迅速降至極低的水準。

隸屬挪威鋁業巨擘 Norsk Hydro、位於斯洛伐克的冶煉廠 Slovalco 周一宣布限產，把產能控制在約 60%，理由是排碳等成本過高。

此外，中國廣西省百色市周一起實施封城，該地是中國第三大鋁產地，一些業者已經減產。

廣西百色本周一宣布封城，影響鋁生產。示意圖取自 AFP

Marex Spectron 的交易員表示，中國舉行冬季奧運期間，陝西、山東、河南等厲行環保政策，加上俄烏關係和歐陸局勢持續緊張，預期鋁價短期續強。

俄羅斯占全球中國除外鋁產量的 13%，假如美國對俄羅斯祭出制裁，在鋁庫存水位極低的狀況下，有可能刺激鋁價上漲。2018 年俄國鋁業 (Rusal) 曾遭美國制裁，當時金屬市場一片大亂，重要供應鏈中斷。