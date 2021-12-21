市場不買單！Novavax新冠疫苗獲歐盟批准建議 股價仍挫逾7%

Omicron 變種株傳染迅速之際，美國傳染病疫苗生技開發商 Novavax (NVAX-US) 表示，歐洲藥品管理局 (EMA) 已建議核准其 Covid-19 疫苗。

EMA 授予該公司疫苗的有條件行銷授權 (CMA)，適用 18 歲以上人群。(CMA 為一種快速授權過程，Novavax 必須在預定的期限內提供進行中或新研究的進一步數據，已確認該疫苗利大於弊。)

然而，該消息雖在盤前振奮 Novavax 股價，但週一最終仍重挫 7.07%，收每股 201.95 美元。

該疫苗為 2 劑型基於蛋白質的疫苗，品牌為 Nuvaxovid，是歐盟推薦的第五種冠狀病毒疫苗，但尚未獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 的授權，無法在美國使用。

EMA 表示，在墨西哥和美國進行的研究中，Novavax 的新冠疫苗顯示效力為 90.4% 。 在英國進行的第二項研究顯示的效力則為 89.7%。

歐盟執委會 8 月時簽署一項預購協議，將購買多達 2 億劑。EMA 表示：「透過歐盟藥物警戒系統，以及該公司和歐洲當局的其他研究，該疫苗的安全性和有效性將繼續受到監控，因為該疫苗將在整個歐盟使用。」

Novavax 和印度血清研究所上週五也獲得世界衛生組織 (WHO) 核發其 Covid-19 疫苗的緊急授權。