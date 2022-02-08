群電1月營收創單月新高淡季不淡 Q1拚優於去年同期

電源供應器大廠群電 (6412-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收，即便產業步入傳統淡季，但部分筆電市場動能強勁，加上伺服器與衛星通訊新產品挹注，帶動營運淡季不淡，營收達 36.23 億元，月增 10.8%，年增 0.1%，改寫單月歷史新高。

群電表示，去年初料源充足，加上客戶擔心疫情再度爆發影響春節後復工進度，趕在農曆年前緊急拉貨，使去年一月營收在傳統淡季下創歷史新高，但營收攻高後原物料供需卻開始出現缺口，導致三月營收不如一月，第二季營收甚至較前一季下滑。

展望第一季，群電認為，預期今年第一季營收僅略低於去年第四季，但有望優於去年同期，隨著今年疫情已進入第三年，雖然半導體料況維持緊張，但市場走勢可望逐漸回歸季節常態，預期接下來幾個月公司營收年成長將加速，營運更可望逐季攻高。

成長動能方面，群電表示，高毛利雲端智能應用仍是今年成長主力，電競筆電電源去年營收成長近 5 成，預期今年仍維持雙位數年增的表現。伺服器電源在長期耕耘下已新增多家中系、美系客戶，今年料將進入開花結果階段。

此外，衛星通訊電源預估將逐季放量，今年可望呈現爆發式成長。新產品氮化鎵 (GaN) Type-C 筆電電源目前已獲一線客戶陸續導入，待市場需求打開後，未來 2 至 3 年可望開啟新一波 Type-C 筆電電源升級潮。