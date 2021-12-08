中華郵政明年確定加薪 交長：桃機、港務公司一併調薪4%

中華郵政今年前 10 月稅前盈餘超過 200 億元，董事長吳宏謀今 (8) 日宣布，跟進軍公教調薪 4%，約有 2.6 萬多名員工受惠，每年支出估增 10 億元；交通部長王國材出席招商大會時進一步指出，旗下港務公司、桃機公司也將同步調薪，原則上調幅也是 4%，但仍須經過董事會同意。

吳宏謀指出，中華郵政為國營事業，員工也屬於準公務員，為了響應行政院通過軍公教人員調薪 4% 計畫，中華郵政明年將跟進調薪，預估每位基層員工加薪 1400 至 2000 元，約 2.6 萬多人受惠，人事成本每年將增加 10 億元。

吳宏謀表示，若作業來得及，希望趕在明年元月正式適用新的薪資；若來不及，薪資也可回溯至 1 月。

中華郵政擁有大量儲戶存金，約 7.45 兆元，吳宏謀說明，今年資金運用得宜，包含債券投資、定存、股票等，截至 10 月底，稅前盈餘超過 200 億元，雖有超額獲利，但中華郵政還是有很多缺口要補，包括壽險責任準備金、退休金等。

除了中華郵政確定調薪 4% 外，王國材進一步透露，交通部轄下國營事業包括桃園機場公司、台灣港務公司，都會一併提案加薪，調幅均以 4% 為原則，交通部已經跟這 3 家公司討論過了，後續將交由董事會討論並通過。