〈福島食品解禁〉茶葉、乳製品須附雙證 菇類等3產品仍禁止進口

行政院今 (8) 日宣布，將開放日本福島 5 縣市食品進口，食藥署長吳秀梅進一步說明，未來管制將由禁止「特定地區」改為「特定風險品項」，其中，5 縣的野生鳥獸肉、菇類與漉油菜仍禁止進口台灣；可開放進口的食品如茶葉、乳製品等，必須檢具雙證明，即為輻射檢驗證明及產地證明。

衛福部強調，政府秉持科學實證、保障國人健康及食品安全與安心原則，持續要求所有從日本輸入的食品都要檢附產地證明，邊境輻射檢測量能充足，且嚴格實施輸入食品邊境查驗與輻射檢測機制，積極建立完整的食安管理，並進行風險管理與溝通，以維護民眾飲食安全。

食藥署指出，從 2011 年 3 月 15 日起到 2021 年 12 月 31 日止，10 多年來針對日本輸台食品檢測 18 萬餘件，輻射值檢測結果均符合日本標準及我國標準，其中微量檢出 236 件，包括有 217 件 (91.9%) 都是在 2016 年底前檢出，近 5 年檢出批數則已大幅降低。

衛福部今天起預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定) 草案，及預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案。草案將進行為期 10 天的預告期間，以蒐集各界意見。

衛福部強調，所有從日本輸台產品都要檢附產地證明，本次預告是參考各國對日本食品管制措施，並檢視日本國內監測，以及我國對日本輸入食品邊境抽驗結果，由現行地區管制，改為風險產品管制。

衛福部指出，日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗，此外，福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜三種食品，維持禁止進口。

至於福島等 5 縣開放品項的產品，應檢附輻射檢測證明及產地證明，才能進口台灣，此外，宮城、岩手、山梨及靜岡縣生產製造的菇類，宮城、岩手縣生產製造的水產品，靜岡縣生產製造的茶類產品，宮城、埼玉、東京都生產製造的乳製品、嬰幼兒食品，須檢附雙證。

吳秀梅強調，目前所有來自日本都要產地證明，未來也是如此，而福島 5 縣的進口食品會採百分百逐批檢驗，過去 9 大類必須逐批查驗的食品，查驗頻率也會維持。