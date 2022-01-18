桃機今年運量估150萬人次 僅為疫情前3%

桃園國際機場去年受疫情衝擊，全年入出境旅客僅 90.9 萬人次，較前年驟降 87%，創 1979 年啟用以來的最低紀錄，桃機公司今 (18) 日表示，觀察國際航空旅運趨勢，在變種病毒持續威脅下，預估 2022 年運量保守估計僅有 2019 年的 3%，約 150 萬人次。

農曆春節將至，旅外國人為能在除夕前完成檢疫與家人團聚，桃機入境高峰提前至上周湧現。根據資料顯示，今年春節返台入境高峰與次高峰分別為 1 月 7 日 (3361 人) 及 14 日 (3285 人)，之後將逐漸下降。

桃機公司強調，已成立應變小組，在 1 月 7、8、14、15 日疏運高峰期，配合前進指揮所入境長程航班候機室採檢作業，及時調度所需人力、清消作業，並隨時掌握航班、旅客與防疫車輛動態，落實中央防疫規定，順利完成春節前旅客入境高峰疏運。

桃機公司表示，受此波境外移入確診案例影響，自 1 月 4 日中央疫情指揮中心前進指揮所開設以來，共累計 19 人確診，包括清潔公司、保全公司、防疫車隊、手推車、疾管署北區管制中心，匡列 398 人，1 月 8 日 PCR 9401 人、1 月 13 日快篩 8711 人，未來會配合前進指揮所防疫，強化機場擴大列管及徹底排查。

指揮中心表示，由於這幾天長程班機抵台的班次及入境人數越來越少，且有機場防疫計程車司機、防疫人員染疫，因此，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，這兩天會陸續增加落地採檢比例。