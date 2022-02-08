緩解物價飆漲壓力 財政部調降奶油小麥等22項貨品關稅

為避免國際物價飆漲波及國內物價，行政院拍板調降相關關鍵原物料關稅，財政部今 (8) 日表示，除汽柴油外，包括奶油、小麥與進口牛肉等 22 項貨品關稅稅率也跟進調降。

財政部表示，根據貨物稅條例第 7 條、第 10 條及關稅法第 71 條規定，自 2 月 7 日起到 4 月 30 日止，機動調降汽油貨物稅應徵稅額，每公升徵收 6.83 元調降至每公升徵收 4.83 元，調降幅度 29.3%；機動調降柴油貨物稅應徵稅額，由每公升徵收 3.99 元調降至每公升徵收 2.49 元，調降幅度 37.6%。

與民生飲食相關的奶油，其關稅稅率則由 5% 調降至 2.5%；無水奶油關稅稅率，則由 8% 調降至 4%；烘焙用奶粉關稅稅率，由 10% 調降至 5%，調降幅度均為 50%。

另外，先前機動調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額與機動調降牛肉、小麥等 18 項貨品關稅稅率部分，將繼續延長至 4 月 30 日止。

財政部提醒，配合本次機動調降水泥、汽油、柴油貨物稅應徵稅額，及機動調降進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油關稅稅率實施期間，國產水泥、汽油及柴油之適用期間，依貨物稅條例第 2 條規定，以出廠日為準。

另外，其他進口貨物適用期間之認定，則依關稅法施行細則第 2 條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第 6 條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。