Strategy Analytics：2021年全球筆記型電腦出貨量達2.68億台 創歷史新高

據 Strategy Analytics 最新發布的研究報告顯示，2021 年全球筆記型電腦出貨量達到 2.68 億台，再度創下歷史新高。

報告中指出，受惠於 Windows 11 和 DaaS(數位化即服務)，筆記型電腦需求在 2021 年第四季保持強勁，出貨量達到 6800 萬台，年減 1%。累計 2021 年全年出貨量年增 19%，達到 2.68 億台，創下歷史新高。

不過，報告中指出，隨著 2022 年的開始，該產業必須持續謹慎應對持續的供應問題以及不斷上漲的貨運和製造成本。

Strategy Analytics 產業分析師 Chirag Upadhyay 表示，2021 年第四季筆記型電腦市場強勁，為又一個強勁的年度畫上了句號。對混合工作環境的持續需求推升了先進市場的增長，也受惠 Windows 11 和 DaaS 具有吸引力的價格的推動。

新興市場則是受惠中小企業持續的需求，同時消費者轉向移動型設備。此外，由於零組件短缺和供應問題有所緩解，從 2021 年第三季開始延遲的訂單也在第四季獲得解決。

Strategy Analytics 聯網運算服務總監 Eric Smith 表示，Windows 電腦的需求在 2021 年第四季開始增長，Windows 11 企業版升級為 Windows 筆記本電腦帶來了強勁動能，另外隨著假期電競筆電的需求持續，Windows 電腦仍然是消費者的主要熱門選擇。

在 2021 年第四季，各品牌來看，聯想筆記型電腦出貨量為 1620 萬台，年減 9%，季增 6%，市占率達 24%。惠普 (HPQ-US) 排名第二位，出貨量達到 1450 萬台，年減 4%，市占率達 21%。戴爾 (DELL-US) 出貨量達到創紀錄的 1320 萬台，年增 14%，季增 8%，市佔率 19%。

蘋果 (AAPL-US) 的 Mac 系列出貨量超過 660 萬台，年增 11%，佔比達 10%。宏碁 (2353-TW) 以 520 萬台出貨量重回前五名，年減 6%，主要受到供應問題的負面影響。