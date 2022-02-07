今年以來跌逾10% 閉眼買FAANG不再成為必勝策略

今年以來，FAANG 交易不再成為必勝的押注，他們由高點下殺的幅度，如今遠遠高出大盤。

追蹤這些大型科技股的紐交所 FANG + 指數，今年以來已經下跌 10%，其中，Netflix(NFLX-US) 和 Meta(FB-US) 等股票已較高點至少下跌了 38%。相較之下，標普 500 指數較創紀錄下跌 6.2%。

過去 3 年，Meta、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 股價同時大幅上漲。但今年迄今，這 5 家公司都出現了下跌。

上周廣受矚目的財報周之後，5 支股票分成兩大陣營，財報優於預期的蘋果、Google、亞馬遜贏回了一些信任，但其股價今年以來仍然下挫，並且失去部分投資者的信心。

Barrett Asset Management 投資長 Amy Kong 表示，做為一個整體，FAANG 在過去 10 多年裡非常強大。但在這個關頭，它們開始出現一些裂痕，不再並肩齊漲。

財報並不是造成 FAANG 過去一個月動盪的唯一因素，在美國聯準會轉為鷹派，美債殖利率升高之際，人們拋售科技股，關注其他領域的交易機會。

選擇之一，是 FAANG 以外的強勢科技股，像微軟 (MSFT-US)、Nvidia(NVDA-US) 等仍然表現不俗的股票。另一些人直接放棄了科技股，轉向價值股移動。

Jefferies LLC 股票策略全球主管 Christopher Wood 認為，面對高通膨以及央行可能進一步收縮貨幣的夾擊，利用「槓鈴策略」兼顧進攻與防守，同時持有價值股與成長股，仍是應對市場動盪的有效策略。