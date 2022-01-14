宅經濟退燒 今年筆電出貨放緩估年減3.3%達2.37億台

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (14) 日舉辦產業研討會，觀察筆電市場變化，集邦表示，去年在疫情帶動下，全球筆電出貨衝上 2.46 億台新高，但隨著疫苗施打普及、宅經濟需求放緩，估今年出貨將小幅下修至 2.37 億台，年減 3.3%，其中，去年成長最快的 Chromebook 比重也將下滑至 12.3%，年減 2.9 個百分點。

集邦表示，去年第四季歐美企業陸續返回辦公室，帶動商用換機潮，連帶補足消費性產品放緩缺口，單季筆電出貨達 6460 萬台，助推去年全年筆電出貨改寫歷史新高，達 2.46 億台。

隨著出貨基期墊高，市場對今年筆電需求看法分歧，集邦認為，受限成熟製程 IC 缺料情況依舊嚴峻，部分積壓訂單將遞延至今年，首季出貨可望淡季不淡，估出貨季減幅將收斂至 1 成以內，低於過往 15% 以上水準。

除遞延訂單出貨外，集邦表示，過去受農曆新年工作天數較少、中國缺工問題影響，品牌廠多要求代工廠趕在春節前生產出貨，即便終端需求變化不明顯，預期 3 月品牌廠仍將啟動第一季季末衝刺。

集邦也提醒，今年受貨櫃塞港導致運輸時間拉長，平均出貨時間較疫情前增加至 2-3 倍，縱使筆電品牌提前出貨、拉高空運比例因應，但整體運輸時間仍超出預期，也恐讓供應鏈面臨下游客戶重複下單風險升高，綜觀上述因素，估今年全年筆電出貨將年減 3.3%，達 2.37 億台。