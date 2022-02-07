jpp-KY 1月營收創10個月新高 今年兩大業務成長樂觀

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (7) 日公布，1 月合併營收達 1.23 億元，月增 8.18%，年增 2.08%，創 10 個月來單月新高，其中，泰國工廠 1 月營收衝近 1.5 億元泰銖創紀錄，主要受新台幣強勢影響，展望 2022 年，伺服器產品持續暢旺，新取得客戶預計第四季生產出貨，航太產品生產則已回到 7 成水平，未來營運動能加溫值得期待。

經寶主要產品聚焦在航太、通訊和電子等三大產品線，尤其航太業務是台灣上市公司中，少數幾家專注在歐洲發展的製造商，近年陸續併購了 ADB、Lutec 和 Spem 三家法國子公司，深入法國航太的製造基地，惟 2019 年全球受到新冠疫情的影響，航太產業大受打擊，因此環境驟變下積極以其他產品穩住營運動能。

經寶除以在伺服器機殼、機櫃大有斬獲，協助客戶新開發的智慧型咖啡飲料機也開始量產，更是趁著疫情期間，默默耕耘跨足電動機車產業，與泰國機車製造商 NST 合資成立 Imotor 集團，於去年發表了第一台泰國國產電動機車 Vapor，並在今年 1 月投資泰國能源巨頭 Banchak 旗下專做電動機車租賃平台和換電站的子公司 Winnonie，將攜手 Bancahk 搶占泰國的機車節能市場商機。

展望今年，隨著元宇宙興起讓各家國際大廠擴大布建雲端基礎建設，經寶表示，除了原有的伺服器產品持續暢旺，積極爭取到的新客戶有機會於第四季開始進入生產，而智慧型咖啡飲料機也隨著客戶的布建，大獲市場好評。

至於沉寂已久的航太產業，去年平均已恢復到接近 5 成的生產，到今年開春更回到約 7 成的水平，正慢慢好轉，經寶預期，受到疫情影響而暫緩的 Nadcap 航太熱處理認證也有機會在下半年重啟。

至於新跨入的電動機車產業，經寶短期還不會進入量產，但已積極規劃建置新的產線並洽談相關的合作布局，樂觀看將成為繼航太、通訊伺服器後的主力產品。