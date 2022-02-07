〈台股盤中〉虎年開紅盤 電子上攻無力 漲幅收斂至百點內

台股今 (7) 日迎來虎年首個交易日，由於過年期間美股、亞股普遍反彈，大盤今日開盤跳空上漲，電子、金融、傳產類股齊揚，一度大漲近 200 點、達 17869 點，站回季線大關，不過電子股高檔賣壓沉重，漲幅收斂至百點內，預估今日成交量約 2900 億元。

權值股今日強勢表態，聯發科法說報佳音，漲幅最高達半根、站穩平盤上，鴻海也小漲 1%，台積電則受晶圓代工族群弱勢影響，早盤紅翻黑，為少數徘徊在盤下的權值股，其餘如台塑四寶、金控雙雄等皆有 1% 以上的漲幅。

觀察類股動向，電子受台積電、聯電等下挫影響，翻黑小跌 0.1%，成交比重降至 68%，金融保險、航運、鋼鐵、塑膠四大類股則扮演撐盤要角，漲幅皆達 2% 以上，成交比重則約 6%、8%、2%、1.4%。

盤面焦點方面，聯電年前首度釋出成熟製程恐供過於求的訊息，今日再度重挫超過半根，創近半年低點，連帶影響世界先進、力積電分別下跌 5%、3%，紛紛創下數月低點。

另外，環球晶因收購世創破局，股價應聲重挫 7%，母公司中美晶也跟著大跌，且由於市場擔憂競爭情況恐加劇，台勝科、合晶跟著倒地，分別亮燈跌停、重摔 6%，為盤面最弱勢族群。

展望台股後市，由於近來疫情持續升溫，加上美國聯準會升息，市場資金追價意願有限，短期恐需謹慎看待，堤防指數回落風險。