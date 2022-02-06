兩變數干擾台股虎年開紅盤 證交所備妥對策應戰

台股虎年明 (7) 日將開紅盤，儘管美股四大指數在台股休市期間出現反彈，但因震盪頗為劇烈，加上聯準會升息、縮表在即，諸多變數為明天開紅盤行情增添變數，證交所今 (6) 日也出面信心喊話，強調在金管會督導下，相關周邊單位在春節期間已精準掌握國際情勢並備妥研議對策，確保開紅盤順利。

台股在牛年封關日小跌作收，所幸在春節封關期間，美股四大指數齊揚，市場預期，與美股高連動的台股可望在虎年開紅盤跟進出現反彈行情，但考量俄烏地緣政治緊張、聯準會準備升息等變數，恐讓台股開紅盤出現變數。

證交所表示，台股春節休市 11 天金管會循例成立應變小組，由主委黃天牧擔任召集人，邀集各局與證期周邊單位，每日由專人檢視國際重大事件、股市表現並進行分析，並隨時關注市場資安事件通報及應變。

因應台股 7 日開紅盤，金管會 6 日召集、證期局、證交所、櫃買中心、期交所和集保結算所舉行盤前準備會議，會中針對國際政經情勢及市場概況進行分析，並提前研議因應措施。

另外，證交所今天下午也邀集證券商、資訊業者及周邊單位市場會測情形彙整報告，以確保新春開紅盤能平安順利。

證交所表示，觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升。

證交所進一步指出，美股陸續公布財報，與我國供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。

至於地緣政治方面，證交所認為，俄烏情勢雖緊張，惟仍有機會透過外交談判解開僵局，然加劇市場對石油供需平衡之擔憂，且在 OPEC + 堅持緩步增產計畫之下，推升國際油價創下 7 年新高。

證交所強調，綜觀全球股市雖存有不確定風險，但春節休市期間表現相對穩定且普遍呈現回升，其中美股道瓊工業指數漲 2.7%，NASDAQ 漲 4.1%；歐洲方面，德國跌 2.3%，法國跌 0.4%，英國漲 0.6%；亞洲方面，日本漲 1.6%，韓國漲 1.5%、香港漲 1.2%。

針對台股後市展望，黃天牧日前也表示，台股持續有資金動能，經濟基本面表現佳，產業具國際競爭力，獲利可期，其中上市公司 2021 年全年營收較 2020 年增加 15.2% 達 38.2 兆元，前三季稅後淨利已達 3 兆元，超過 2020 年全年金額，優異的營運表現也讓加權股價指數創下歷年來農曆春節封關的最高紀錄，收在 17,674.40 點。

