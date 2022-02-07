台股大漲重登17900點 投信外資續對作 三大法人賣超49.81億元

台股今 (7) 日虎年開紅盤，由於封關期間美股強彈，加上貨櫃三雄午盤後強勢攻上漲停板，帶動指數漲勢放大，終場大漲 225 點，收在全場最高 17900 點，收復 5 日線、季線，成交值 3050 億元。不過，三大法人仍賣超 49.81 億元，投信持續與外資對作。

觀察法人資金變動情形，外資今天持續賣超 64.1 億元，為連 3 賣；投信持續買超 23.54 億元，為連 5 買；自營商持續賣超 9.29 億元。三大法人合計賣超 49.81 億元。

權王台積電早盤一度漲逾 1%，但隨即翻黑下挫，終場小跌收 635 元，聯電狂跌半根停板，晶圓代工廠世界同步落難，下跌逾 5%；其他電子指標股方面，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、友達、南亞科等，仍獲資金點火。

貨櫃三雄去年賺翻，推估配出的股利總額可望衝上 2000 億元，今日在買盤強力湧入下，長榮、陽明、萬海全面亮燈漲停，陽明重返百元俱樂部；整體航運股買氣旺，長榮航同步攻上漲停板，華航漲逾 9%，裕民、四維航、慧洋 - KY、台航等也都漲逾半根。

美國西德州原油及布蘭特原油陸續衝上每桶 90 美元大關，創 2014 年以來新高，帶動塑化股今天表現，台塑集團股中以南亞大漲 3.6% 最為強勢，其他三寶也有 1% 以上的漲幅，台聚集團同樣表現不俗，台聚、華夏、亞聚均上漲逾 4%。